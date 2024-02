Umanità, non libertà, per Assange

(Di venerdì 23 febbraio 2024) . Detesto gli attivisti, amo i passivisti, quelli che non molestano il prossimo con le loro manie e ideologie. Detesto gli attivisti ambientalisti e detesto gli attivisti trasparentisti, ossia sputtanatori, come l’hacker australiano colpevole di aver diffuso il contenuto di non so quante migliaia di mail e altre comunicazioni private. A fin di bene? Non me ne frega niente, il fine non giustifica i mezzi. L’intimità è sacra. Il segreto protegge l’anima. E ovviamente chi fa la spia non è figlio di Maria. Non voglio mescolarmi con la faziosità italiana, detesto anche i dualisti e nel tifo perdegli antiamericani e controdei filoamericani questo vedo: gli automatismi del dualismo. Non mi interessa l’America, sono un isolazionista, mi interessano le mie mail, i miei messaggi e se li prendi e li mandi in giro non prego che ti diano 175 anni ...