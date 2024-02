Ultimo weekend di febbraio all' insegna dell' instabilità

Weekend a Roma, gli eventi del 24 e 25 febbraio 2024. Cosa fare in città

(Di venerdì 23 febbraio 2024) AGI - Fase di maltempo che entra nel vivo con una perturbazione atlantica che si tuffa sul Mediterraneo. Piogge e temporali che nelle prossime ore interesseranno le regioni settentrionali, in particolare il Nord-Est, per poi spostarsi entro la sera sulle regioni del Centro, localmente anche intensi sui versanti tirrenici. Secondo le previsioni del Centro Meteo Italiano, avremo neve abbondante sulle Alpi mediamente oltre i 1000 metri, fiocchi anche in Appennino entro la notte su Sabato generalmente oltre i 1300-1500 metri. L'disi aprirà con tempo instabile su gran partea Penisola. Domenica invece il maltempo si concentrerà al Sud a causa del transito di un minimo di bassa pressione sul Mar Ionio. Gli ultimi aggiornamenti del Cmi mostrano ancora condizioni meteo instabili nel corso ...

Ben Affleck sa come mettersi in mostra. Dopo aver sfoggiato le Ben & Jerry's x Nike SB Dunk Low alla fine del mese scorso e aver portato a spasso le Air ... (gqitalia)

Treno di cicloni in arrivo sull’Italia, il meteo del weekend: Durante il weekend la situazione migliorerà parzialmente al Centro-Nord, mentre al Sud si avranno forti piogge e rovesci: vivremo un periodo molto perturbato sulle regioni meridionali con fenomeni ... adnkronos

Lavori alla ferroviaria, nel weekend stop alla linea Cogoleto-Sestri P.: GENOVA - Modifiche alla circolazione dei treni Regionali e Intercity per i lavori infrastrutturali in corso e la necessaria chiusura della linea ferroviaria tra Cogoleto e Sestri Ponente nei fine ... primocanale

Mountain bike, tutto pronto per la XCO Coppa Città di Albenga: La gara, programmata per il weekend dall'8 al 10 marzo, sta raccogliendo in questi giorni adesioni da tutto il mondo Tutto pronto per la XCO Coppa Città di Albenga. C’è fermento in città e gli ... savonanews