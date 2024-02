Ultimi sondaggi elezioni regionali Sardegna 2024 | Paolo Truzzu Cdx in testa al 46% | Alessandra Todde Pd | M5s e liste csx al 41 | 9% | male Soru 11% | malissimo Chessa 1%

Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto

Ecco gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani. La situazione sembra per lo più stazionaria anche in questo inizio 2024. ... (panorama)

Sondaggi politici elettorali: Fdi in calo ma non Meloni, Forza Italia minaccia la Lega di Salvini: Il sondaggio Ipsos per i partiti: scende Fdi ma la premier Meloni è stabile. Forza Italia minaccia la Lega, Renzi meglio di Calenda ... unita

LIVE PRIMAVERA - Milan-Inter 1-1, 46' ricomincia il derby di Milano. Inter subito in avanti: Milan-Inter 1-1 Kamate 3'; Camarda 36'; 47' - Azione telefonata imbastita dall'Inter che fa tutto bene fino agli ultimi undici metri, dove trova l'arcigna difesa e non ... fcinternews

Ucraina, in due anni di guerra bambini fino a sette mesi nei rifugi: Negli ultimi due anni, i bambini nelle città che si trovano in zone in prima linea nei combattimenti in Ucraina sono stati costretti a trascorrere dalle 3.000 alle 5.000 ore - ovvero da 4 a 7 mesi - r ... lepersoneeladignita.corriere