Ultime Notizie Roma del 23-02-2024 ore 20 | 10

Bomba d'acqua a Roma, quando e dove colpirà: le previsioni. Continua l'allerta meteo nel Lazio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione esteri apertura andiamo a Valencia in Spagna è salita dal meno 10 morti il bilancio dell’incendio che ha devastato due condomini Il più grave nella storia della cittadinanza provvisorio parlava di numero di dispersi compreso tra 8 e 15 successivamente a 10 cadaveri sono stati localizzati dalla polizia tra le macerie preferiti che sono stati Curati sono 15 di cui tu lo sai sono ricoverato in ospedale di vittime non sono stati finora identificate l’incendio di grandi proporzioni a consumo due condomini contigui di 14 e 10 piani che contavano 138 appartamenti e dove vivi l’anno circa 450 persone il conflitto in Ucraina nuova controffensiva nella guerra con la Russia la L’idea di chi ha intervistato da Fox News stiamo preparando alcune sorprese per ...