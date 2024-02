Ultime Notizie Roma del 23-02-2024 ore 18 | 10

Bomba d'acqua a Roma, quando e dove colpirà: le previsioni. Continua l'allerta meteo nel Lazio

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione studio Giuliano Ferrigno Ester in primo piano o in Spagna Valencia l’apertura sono 14 dispersi nell’ l’incendio che ha devastato i due condomini Il numero delle vittime accertate resta ferma a quattro anche se vigili del fuoco non sono ancora riuscita ad entrare nella struttura dove ha detto sindaco vivono degli stranieri il che rende ancora più difficile la localizzazione i periti che sono stati Curati di sono 15 di cui sono 6 sono ricoverati in ospedale cinque dei quali vigili del fuoco ma nessuno di loro in pericolo di vita le vittime non sono stati finora identificate sono stati istituiti 2 punti di assistenza uno per assistere i parenti delle persone scomparse un altro per aiutare le persone che hanno perso tutto nell’incendio Mentre sono 36 abitanti dell’edificio colpito che hanno trascorso la notte in un ...