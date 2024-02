Ultime Notizie Roma del 23-02-2024 ore 16 | 10

Bomba d'acqua a Roma, quando e dove colpirà: le previsioni. Continua l'allerta meteo nel Lazio

(Di venerdì 23 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio a Giuliano Ferrigno andiamo in Spagna Valencia e l’apertura sono 14 dispersi nel l’incendio che ha devastato i tuoi condomini Il numero delle vittime accertate della firma quattro anche se i vigili del fuoco non sono ancora riuscita ad entrare nella struttura dove ha detto Il Vicolo degli stranieri il che rende ancora più difficile la localizzazione i periti che sono stati Curati di sono 15 di cui sono 6 sono ricoverati in ospedale cinque dei quali vigili del fuoco ma nessuno di loro in pericolo di vittime non sono stati finora identificate sono stati istituiti 2 punti di assistenza e uno per assistere i parenti delle persone scomparse un altro per aiutare le persone che hanno perso tutto nell’incendio Mentre sono 36 abitanti dell’edificio colpito che hanno trascorso in un albergo incendio di grandi ...