Ultime Notizie Roma del 23-02-2024 ore 09 | 10

Sciopero trasporti venerdì, Atac e Ferrovie: «Servizi regolari nel Lazio». Ma il Campidoglio: «Possibili ritardi»

(Di venerdì 23 febbraio 2024)dailynews radiogiornale venerdì 23 febbraio Buona giornata a tutti voi dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studioValencia in fiamme un palazzo di 14 piani 4 morti 20 dispersi viene annunciato il loot incendio avvenuto nel quartiere di partito dal quinto piano di un edificio in costruzione con le invento che ha propagato le fiamme la costruzione gemella fonti locali parlano di corpi carbonizzati trovati col drone il presidente palestinese Abu mazen ha chiesto l’intervento internazionale immediato per fermare la guerra di 100 g g contro il popolo palestinese nella striscia di Gaza compresa la fame conseguenza dell’occupazione israeliana avanza anche chiesto la fornitura di cibo aiuti medici nella striscia di Gaza in nella regione settentrionale abbassa ripieni Israele responsabile della diffusione di malattie epidemie e carestie ...