Ue | l' economia russa cresce ma per la guerra

l'economia russa cresce ma per la guerra

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Mentre l'continua are sulla carta, uno sguardo più attento rivela che ciò è dovuto al significativo aumento delle spese militari: il 6% del Pil nel 2024 (pari a 109 miliardi di euro). La Russia è diventata un'di. L'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo del 7,4% a causa dell'elevata spesa pubblica, dell'alta crescita dei salari in un mercato del lavoro in contrazione e di una valuta in calo di oltre il 20% rispetto al dollaro nel 2023. La Banca Centrale è stata costretta ad aumentare i tassi di interesse al 16%". Così la Commissione Europea in un'analisi sull'impatto delle sanzioni.

A prendere per buone le ultime stime del Fondo monetario internazionale, la Russia sarebbe sostanzialmente immune dalle sanzioni imposte dall’Occidente. ... (formiche)

L'economia russa cresce, ma sulla carta per la guerra: "Mentre l'economia russa continua a crescere sulla carta, uno sguardo più attento rivela che ciò è dovuto al significativo aumento delle spese militari: il 6% del Pil nel 2024 (pari a 109 miliardi di ... ansa

Russia, l'annuncio di Putin: "Il 95% delle armi nucleari sono state modernizzate": "Il 95 per cento delle armi nucleari russe strategiche sono state modernizzate ... in un Paese che ha oramai modellato la sua economia sulla guerra, con il 7,5 per cento del pil, nel 2024, investito ... adnkronos

