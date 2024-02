Udinese Cioffi | «Pretendo di più | conosco il nostro potenziale»

Zemura a Udinese Tonight: “Pretendo sempre di più da me” < Squadra < News

(Di venerdì 23 febbraio 2024) le parole di Gabriele, tecnico dell’, in conferenza stampa in vista della sfida dei friulani con il Genoa Gabrieleha parlato in conferenza stampa in vista di Genoa-. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Pretendiamo di più nonostante l’andamento dei risultati sia positivo, pretendiamo di più perché sappiamo di avere unpiù grande. Per quanto riguarda Lucca quando sai dell’importanza della gara e hai 200 gare in A reagisci in un modo, ha provato un po’ di frustrazione perchè non riusciva a incidere, ma mi aspetto una bella partita contro il Genoa. Ho chiesto a Success se se la sentiva di entrare, non se la sentiva perchè ha avuto un problema al flessore. Però è sbagliato prendere a capro espiatorio un singolo, siamo consapevoli di poter crescere ...