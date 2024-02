Ucraina | Tajani “Presto accordo con Kiev per sostegno e ricostruzione”

Ucraina, Tajani: presto accordo bilaterale di sicurezza con Kiev

(Di venerdì 23 febbraio 2024) ROMA (ITALPRESS) – “Stiamo aiutando l’perchè è un baluardo di libertà. Se noi accettiamo il principio che il più forte invade il territorio del più debole finisce il diritto internazionale. E’ una questione di principio”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio, a “Radio anch’io” su Radio1. “Noi non siamo in guerra con la Russia, stiamo difendendo il diritto all’indipendenza e alla libertà dell’e del suo popolo”, ha aggiunto, parlando poi del “politico” ache sarà “sancito dall’di protezione e sicurezza tra Italia eche verrà firmato moltodal presidente del Consiglio Meloni con Zelensky. Stiamo finendo di elaborarlo – ha continuato -, non ha valore di un ...