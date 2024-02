Ucraina-Russia | Zelensky | “Lanceremo nuova controffensiva”

Guerra Russia Ucraina, Zelensky: “Presto una nuova controffensiva”. Putin: “abbiamo modernizzato 95% delle fo…

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – L'lancerà unanella guerra con la, arrivata al traguardo dei due anni. Il presidente Volodymyraccenna all'avvio di unaoperazione d'attacco senza fornire particolari. ''Non entrerò nei dettagli, ma i russi avranno delle sorprese", dice il presidente ucraino nel corso di una intervista a Fox News. "Naturalmente

La guerra con la Russia a colpi di sanzioni, via libera a nuove misure: L'Ungheria frena. Gli ambasciatori dell'Ue hanno dato il via libera politico al 13esimo pacchetto di sanzioni per l'aggressione russa dell'Ucraina. Si tratta - spiega la presidenza Ue - di uno dei ... agoramagazine

Quanti civili e militari sono morti a causa dell'invasione russa dell'Ucraina: Non esistono dati ufficiali sul numero di soldati uccisi o feriti, né da parte di Kyiv, né di Mosca. Il numero totale dovrebbe però superare le 500mila unità, di cui almeno 100mila morti. I civili ucr ... wired

Russia, l'annuncio di Putin: "Il 95% delle armi nucleari sono state modernizzate": unità delle forze aerospaziali coinvolte nell'operazione in Ucraina e la scorsa settimana aveva visitato l'impianto della Uralvagonzavod, azienda che negli Urali produce carri armati e altri mezzi ... adnkronos