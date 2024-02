Ucraina-Russia, Massolo: "Anno di transizione, capire punto di caduta"

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il presidente dell'Ispi: "E' cambiato il paradigma dell'Occidente, da aiutiamoli a vincere ad aiutiamoli a metterli in sicurezza" Il terzodi guerra innel quale stiamo entrando sarà “di”, bisognerà“quale può essere ildi”, mentre nel frattempo in Occidente si è assistito a “un cambio di paradigma, per