Ucraina Russia | le notizie sulla guerra di oggi | Ultimatum alla madre di Navalny | «Ha 3 ore per dare l' ok al funerale segreto» Lei rifiuta Domani Ursula von der Leyen a Kiev

Ucraina Russia, le notizie sulla guerra di oggi | Ultimatum alla madre di Navalny: «Ha 3 ore per dare l'ok al...

Leggi tutta la notizia su corriere

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Leindi venerdì 23 febbraio, in diretta. Nuove sanzioni Usa: 500 gli obiettivi. Biden: «Se Putin non paga per quello che fa andrà avanti»