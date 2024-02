Ucraina-Russia | Biden di nuovo contro Putin | “Ha fatto male i calcoli”

Biden: "Domani sanzioni contro Putin, responsabile della morte di Navalny" - Ex presidente Lettonia, il Sud del mondo protegge la Russia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Vladimir "ha". Alla vigilia del secondo anniversario dell'inizio dell'invasione dell'da parte della, il presidente americano Joe, sottolinea, in una dichiarazione diffusa dalla Casa Bianca, che in questo momento si "constata ancora più vividamente quello che avevamo capito sin dal primo giorno, vale a dire cheha". "Agli americani e alla gente in tutto il mondo è chiaro che la posta in gioco di questo sva oltre l'", ha dichiarato poi, sottolineando che "la Nato è più forte, con più Paesi, e più unita che mai e la coalizione globale senza precedenti di 50 Paesi in ...

Il presidente Usa: "Chiaro a tutti che posta in gioco di questo s contro va oltre il Paese. Da Usa più di 500 nuove sanzioni contro Mosca per guerra e morte ... (sbircialanotizia)

Carlo Calenda a Kiev per l'anniversario dell'invasione dell'Ucraina: "Qui c'è in gioco la libertà dell'Occidente": "Qui per ribadire vicinanza al popolo di Kiev". Nuova missione in Ucraina per il segretario di Azione, Carlo Calenda, in occasione del secondo anniversario dell'invasione russa. Calenda, a distanza di ... huffingtonpost

Ucraina due anni dopo: la guerra senza fine: Obiettivo primario della Russia era in realtà la 'liberazione' del Donbass e l'annessione delle regioni che Putin ritiene 'occupate' illegalmente dal governo di Kiev. I piani del presidente russo sono ... agoramagazine

Il presidente Putin saluta gli "eroi" che combattono in Ucraina: Mosca, 23 feb. (askanews) - Il presidente Vladimir Putin in un video messaggio ha salutato gli "autentici eroi del popolo" che combattono in Ucraina nel Giorno del Difensore della Patria, un giorno fe ... affaritaliani