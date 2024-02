Ucraina-Russia | 2 anni di guerra | cosa è cambiato dal 2022 a oggi

Due anni dall'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia: dichiarazione dell'Ufficio del Congresso ...

(Di venerdì 23 febbraio 2024) (Adnkronos) – Il 24 febbraio laincompie due. Se nel 2023 il primoversario del conflitto era illuminato dalla speranza di poter ricacciare indietro gli invasori russi con l’attesa “offensiva di primavera”, quest’anno gli ucraini devono fare i conti con la delusione di non esserci riusciti, sottolineata dalla recente ritirata da Avdiivka. E devono affrontare il futuro dellacon un nuovo comandante delle forze armate, Olexsandr Syrsky, dopo la destituzione di Valery Zaluzhny. Mentre lo scontro al Congresso americano sui fondi per l’, così come la possibilità di una vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre, costringono Kiev e gli europei a prepararsi all’eventualità di dover affrontare ladi Putin ...

