Ucraina, il ruolo delle Nazioni Unite nel conflitto spiegato da Massari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Due anni dopo l’invasione russa, con la situazione di stallo militare e politico e la crisi di Gaza, il temaè oggi meno centrale all’Onu. E ciò malgrado le forti preoccupazioni che i Paesi occidentali hanno espresso in Consiglio di sicurezza per l’escalation militare da parte di Mosca negli ultimi mesi, gli attacchi ai civili e alle infrastrutture critiche, l’utilizzo di droni iraniani e missili balistici nord-coreani. Circa due anni fa, di fronte alla paralisi decisionale in Consiglio di sicurezza a causa del veto russo, le due risoluzioni politiche che furono adottate dall’Assemblea generale per deplorare l’invasione russa e favorire l’afflusso di aiuti umanitari vennero approvate dalla membership dell’Onu a grande maggioranza, essendo molto diffuso il consenso tra gli Stati membri sulla necessità di difendere i principi cardine della Carta ...

