Ucraina | Architetti italiani ‘in campo’ con ‘Design for Peace’

Ucraina: Architetti, "Ricostruire la pace" - Convegno a Roma alla Casa dell'Architettura | Newtuscia Italia

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Presentazione del libro 'Design for Peace – Un progetto della comunità degliPpc per la pace, l’accoglienza e la ricostruzione' Prosegue con il convegno 'Ricostruire la pace' in programma domani, 24 febbraio, a Roma alla Casa dell’Architettura, in piazza Manfredo Fanti, 47, dalle 9,45 alle 12,45, il progetto 'Design for peace' attraverso il quale