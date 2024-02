Uccise il padre dell’ex fidanzata | confermata in appello la condanna a 23 anni di carcere

Uccise padre dell'ex fidanzata: condanna a 23 anni

Grumello del Monte. Confermati in appello i 23 anni di reclusione per Hamadi El Makkaoiu, il 25enne marocchino che il 19 aprile 2022 Uccise a martellate ... (bergamonews)

Hamadi El Makkaoiu, ovvero il 25enne marocchino che ha ucciso a martellate il 19 aprile del 2022 il padre della sua ex fidanzata , l'imprenditore di Grumello ... (fanpage)

La Corte d’assise d’appello di Brescia venerdì 23 febbraio ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a giugno, condannando a 23 anni per omicidio ... (thesocialpost)

Uccise il padre dell’ex a martellare, confermata la condanna a 23 anni (NOME): È stata confermata in Appello la condanna a 23 anni di reclusione per Hamadi El Makkaoiu, ovvero il 25enne marocchino che ha ucciso a martellate il 19 aprile del 2022 il padre della sua ex fidanzata, ... zoom24

ULTIMA ORA Palermo Catania Agrigento Caltanissetta Enna Messina Ragusa Siracusa Trapani: uccise i badanti del padre: definitiva la condanna all’ergastolo •CLICCA QUI PER TUTTE LE ULTIME NOTIZIE • Ars, dopo le sentenze dei tribunali cambiano i numeri della maggioranza •Il rampollo dei ... livesicilia

Valle “L’analisi dei dati sempre più al centro della comunicazione”: 1, entro l’8 marzo le manifestazioni di interesse +++08:23 - Europee, Cuffaro: “Lavoriamo per una lista autonoma dei popolari” +++08:19 - “Uccise i due badanti del padre”, confermato ergastolo per ... grandangoloagrigento