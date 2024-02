Uccise il padre della ex a martellate: confermata in appello la condanna a 23 anni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Grumello del Monte. Confermati ini 23di reclusione per Hamadi El Makkaoiu, il 25enne marocchino che il 19 aprile 2022l’imprenditore di Grumello del Monte Anselmo Campa,sua ex fidanzata. I suoi difensori avevano chiesto di far cadere l’aggravante dei futili motivi e che le attenuanti venissero considerate equivalenti, ma il tribunale bresciano non ha accolto le richieste, ed ha confermato la sentenza emessa dalla Corte d’Assise del tribunale di Bergamo. Il giovane è comunque stato ammesso al percorso di giustizia riparativa, per favorire la conciliazione con la famigliavittima. Anche se Federica Campa, la figlia di Anselmo, ex convivente dell’imputato, ha esplicitamente dichiarato che per il momento non se la ...