Uccise a martellate il padre della ex fidanzata: confermati 23 anni di carcere per il killer di Anselmo Campa

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La Corte d’assise d’appello di Brescia venerdì 23 febbraio ha confermato la sentenza di primo grado, emessa a giugno, condannando a 23per omicidio volontario aggravato dai futili motivi Hamadi El Makkaoui, 24, italiano di origini marocchine, affetto da ludopatia e consumatore di cocaina. Il giovane, ex fidanzatofigliavittima, aveva ucciso a, imprenditore di 56, nel suo appartamento di Grumello del Monte il 19 aprile 2022. El Makkaoui pretendeva 500 euro per un’auto che aveva contribuito a pagare e che l’imprenditore aveva venduto. Durante le udienze di secondo grado gli avvocati difensori avevano chiesto che non venisse riconosciuta l’aggravante dei futili motivi e che le attenuanti fossero ...

Grumello del Monte. Confermati in appello i 23 anni di reclusione per Hamadi El Makkaoiu, il 25enne marocchino che il 19 aprile 2022 Uccise a martellate ... (bergamonews)

Uccise a martellate il padre della ex fidanzata: confermati 23 anni di carcere per il killer di Anselmo Campa: È stata confermata in Appello la condanna a 23 anni di reclusione per Hamadi El Makkaoiu, ovvero il 25enne marocchino che ha ucciso a martellate il 19 aprile del 2022 il padre della sua ex fidanzata, ... fanpage

Uccise il padre dell’ex fidanzata: confermata in appello la condanna a 23 anni di carcere: Il giovane, ex fidanzato della figlia della vittima, aveva ucciso a martellate Anselmo Campa, imprenditore di 56 anni, nel suo appartamento di Grumello del Monte il 19 aprile 2022. El Makkaoui ... ecodibergamo

Omicidio Carol Maltesi, l'ex Davide Fontana condannato all'ergastolo: il bancario 45enne che l'11 gennaio del 2022 uccise l'ex fidanzata Carol Maltesi nell'abitazione di lei a Rescaldina, nel Milanese, colpendola prima alla testa con un martello e poi sgozzandola. La ... tgcom24.mediaset