Uccide la prozia con gli spaghetti | il piatto proibito per l' eredità

Uccide la zia per l'eredità alimentandola con cibo solido, donna arrestata a Catania

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Perre lae intascarne l'ha scelto un metodo decisamente fuori dall'ordinario: offrirle un pranzo. Un beldie un dolce. Avvelenati? Macché! Cibi buonissimi e serviti al ristorante. Cibi che Maria Basso, ottant'anni, ex funzionaria della Farnesina, non poteva però mangiare. I medici le avevano detto di evitare cibi solidi e di preferire prodotti omogeneizzati. Ma lei, forse, ha pensato che uno «strappo alla regola» probabilmente si poteva fare. Durante il pasto con la nipote 59enne, l'anziana avrebbe «respirato» parte del cibo. Che sarebbe così finito non nello stomaco ma nei polmoni, provocandone una bronchite «ab ingestis», una grave difficoltà respiratoria. E come in un «giallo» di Agatha Christie, la pista per rintracciare il sospettato del delitto è stata ...