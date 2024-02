UAE Tour 2024 | Olav Kooij batte al photofinish Tim Merlier in volata | quarto Simone Consonni

UAE Tour - Tim Merlier dominante: due volate su due per il belga, rivivi quella della 4a tappa - Ciclismo video

(Di venerdì 23 febbraio 2024)interrompe per centimetri il dominio di Timall’UAE. Il giovanissimo olandese della Visma Lease a Bike va a prendersi a 22 anni il trentesimo successo della carriera nella quinta tappa della corsa negli Emirati Arabi in. Resta leader della classifica generale Jay Vine (UAE Emirates). Fuga di tre uomini nella prima fase di gara, all’attacco l’italiano Jacopo Mosca (Lidl-Trek) e i belgi Lennert Van Eetvelt (Lotto Dstny) e Harm Vanhoucke (Lotto Dstny). Sorpresa soprattutto nel vedere davanti quest’ultimo, sul podio nella classifica generale virtuale, che ha sfruttato la situazione per prendersi gli abbuoni al traguardo volante salvo poi rientrare nei ranghi. Mosca ha provato a resistere in solitaria, per poi essere raggiunto a circa 37 chilometri dall’arrivo. In gruppo ...

UAE TOUR 2024, QUINTA TAPPA: PERCORSO E FAVORITI DI OGGI: Quinta tappa in programma oggi per quel che riguarda l’UAE Tour 2024. Penultima occasione per le ruote veloci prima del gran finale che deciderà la classifica generale. Siamo quasi giunti alla fine ... inbici

LIVE UAE Tour 2024, tappa di oggi in DIRETTA: altra volata in vista. Merlier uomo da battere: CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live della quinta tappa dell'UAE Tour 2024. In programma oggi la frazione di 182 chilometri da Al Aqah ad Umm al Quwain. A ... oasport

UAE Tour 2024, tappa di oggi Al Aqah-Umm Al Quwain: orari, percorso, tv, streaming, favoriti: Quinta tappa in programma oggi per quel che riguarda l’UAE Tour 2024. Penultima occasione per le ruote veloci prima del gran finale che deciderà la classifica generale. Siamo quasi giunti alla fine ... oasport