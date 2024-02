Twin | l' esoscheletro che permette alle persone paraplegiche di camminare

Come funziona Twin, l’esoscheletro di IIT per far camminare chi non camminava più

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Presentato a Milano il dispositivo sviluppato da Istituto italiano di tecnologia e Inail. Progettato insieme ai pazienti, offre benefici per la loro salute che vanno oltre il fatto dinuovamente

Realizzato in collaborazione con Inail, si comanda con un’app per Android e ha 3 modalità di funziona mento legate alle capacità fisiche della persona che lo ... (repubblica)

Arriva Twin, il nuovo esoscheletro robotico per le gambe: Un robot indossabile che permette a chi ha lesioni midollari e fatica o non riesce a muoversi ad alzarsi e camminare: questo è Twin, l'esoscheletro robotico per gli arti inferiori che l'Istituto ... ansa

Lo scheletro-robot per tornare a camminare: "Che emozione rialzarsi in piedi": I racconti di chi ha testato Twin, che trasferisce l'energia per permettere di camminare ... adnkronos