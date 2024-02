Turismo | le Marche accelerano

La Regione accelera sul turismo: 60 milioni per il piano 2024-2026

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La missione delle: alla vocec’è un tesoretto di 60 milioni, sono le risorse stanziate col programma per il2024-2026 approvato dalla giunta regionale. È una bella dote di risorse, arrivano da fondi regionali, europei, dal fondo di rotazione e permetteranno l’attivazione di una serie di bandi rivolti a enti locali, imprese e associazioni, compresa la strategia per il rilancio dei borghi dell’entroterra, uno dei cavalli di battaglia della maggioranza del governatore Acquaroli, che non a caso ha tenuto per sé la delega al. “Abbiamo a disposizione un’ingente quantità di risorse che ci permettono di entrare nel vivo delle strategie per raggiungere gli obiettivi che da tempo abbiamo condiviso con il territorio e gli operatori –ha detto –. Politiche per i borghi, miglioramento delle strutture ...