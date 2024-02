Tumori | un test antigenico li scopre in soli 20 minuti

Tumori, test antigenico consentirà di scoprirli in 20 minuti: sviluppato a Bari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Si chiama SiMoT e punta a fare diagnosi precoci die patologie neurodegenerative inventi. Il dispositivo palmare, grande quanto una chiavetta USB, è stato sviluppato nel 2016 dal Centro di Innovazione Regionale in Single Molecule Digital Assay, in collaborazione con Università...

Roma, 19 dic. (Adnkronos Salute) - Ogni anno, in Italia, si registrano 5.400 nuovi casi di Tumori delle vie biliari , un gruppo di neoplasie rare ma in ... (ilgiornaleditalia)

Verso un " test diagnostico a ampio spettro" basato su un prelievo (e su 10 proteine specifiche per lui e per lei), in grado di individuare 18 diversi tipi di ... (feedpress.me)

Un test antigenico per scoprire i tumori . Con un costo di 50 euro. E un dispositivo che in una venti na di minuti fornisce un responso. È il progetto ideato ... (open.online)

Tumore alla prostata, rischiano meno gli uomini che aumentano i loro livelli di fitness cardiorespiratorio: Gli esiti di una ricerca sul British Journal of Sports Medicine mettono in luce che aumentando di poco l'attività fisica svolta per salvaguardare il sistema cardiovascolare e polmonare scende del 35% ... corriere

Veneto, screening del colon retto esteso anche alla fascia 70-74 anni: Il Registro Tumori evidenzia come nel 2020 circa il 63% dei nuovi casi ... Il 4,1% circa dei soggetti aderenti allo screening ha avuto un esito positivo al test di primo livello, ed è stato quindi ... daily.veronanetwork

Screening colon retto esteso in Veneto agli over 70: Il Registro Tumori evidenzia come nel 2020 circa il 63% dei nuovi casi ... Il 4,1% circa ha avuto un esito positivo al test di primo livello, ed è stato quindi invitato ad effettuare una colonscopia. ilmessaggero