Tuchel e la crisi del Bayern: «Se il colpevole fossi io, oggi non sarei qui»

(Di venerdì 23 febbraio 2024), allenatore delMonaco, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prossima partita di Bundesliga. L’allenatore tedesco questa settimana ha annunciato che lascerà la panchina a fine stagione. La Faz scrive che la prima domanda sulla partita (-Lipsia in programma sabato alle 18.30) è arrivata dopo 13 minuti. Prima, e anche dopo, si è parlato solo del suo addio.parla della decisione di lasciare ilMonaco«Volete sapere com’è andata? Martedì abbiamo parlato, mercoledì abbiamo informato la squadra e poi voi». La decisione è stata presa riflettendo sull’andamento negativo della squadra. «Siamo scontenti di come stiamo giocando. Siamo insoddisfatti del punteggio e delle tre sconfitte di fila».non crede che la decisione sia stata presa per ...

