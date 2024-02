TS – “Partita dominata | incredibile aver perso”

Torino-Lazio, Juric: "Partita dominata, incredibile aver perso"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) 2024-02-23 01:37:22 Torino, l’ultimo titolo di Tuttosport: TORINO – Si ferma a sei (tre vittorie e altrettanti pareggi) la striscia di risultati utili consecutivi del Torino. I granata perdono 2-0 in casa contro la Lazio, vittoriosa grazie alle reti nella ripresa di Guendouzi e Cataldi. Alla formazione di Ivan Juric non basta un grande primo tempo per portare a casa il risultato. Complice anche un po’ di sfortuna (palo di Sanabria in apertura), il Toro non riesce ad abbattere il muro biancoceleste e finisce per sgretolarsi dopo il micidiale uno-due degli ospiti in apertura di secondo tempo. Grande rammarico per il tecnico croato: “Nel primo tempo ho visto un grande Torino, una delle migliori squadre da quando sono qua. Siamo stati davvero sfortunati, abbiamo talmente dominato che è quasi impossibilela persa. Non posso dire niente ai ragazzi dopo una gara così, ...