Truffe agli anziani, tre colpi in una mattina e bottino da 18mila euro: ecco la tecnica usata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Bologna, 23 febbraio 2024 – Ancoraai danni deglia Bologna. Ierisono stati messi a segno tre furti con raggiro, in quasi tre ore, in tre zone diverse della città. La polizia si sta occupando delle indagini. I ladri, fingendosi idraulici e agenti della polizia locale, che dovevano fare sopralluoghi nelle abitazioni dopo avere detto ai pensionati che c'erano stati furti nel condominio (e anche in casa loro), dalle stanze degli appartamenti hanno rubato, tra gioielli e denaro, una somma che, da una prima stima della polizia, ammonta a. Il primo episodio si è verificato in zona Barca, alle 9.30. Alla porta di una 86enne hanno suonato due uomini in divisa che hanno detto di essere carabinieri che stavano facendo controlli in zona: al lei hanno detto di dovere fare una ...