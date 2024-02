True Detective 5 si farà | con Issa López come showrunner | è ufficiale

True Detective 5 si farà? Cosa sappiamo sul futuro della serie

(Di venerdì 23 febbraio 2024)5 si: la serie è stata ufficialmente rinnovata per una quinta stagione; ad annunciarlo l’HBO, con un comunicato; a occuparsi della serie in qualità disarà di nuovo, che, contestualmente all’ufficializzazione del rinnovo ha siglato un nuovo accordo di esclusiva con la rete via cavo. Al momento non è chiaro se il nuovo ciclo di episodi proseguirà le vicende delleNavarro e Danvers, oppure,da tradizione, vedrà l’arrivo di nuovi personaggi. Un esito, quello del rinnovo, decisamente scontato se si pensa che4 è stata la stagione più vista del franchise, con una media di quasi 13 milioni di spettatori solo negli Stati ...