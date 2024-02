Trovato uomo morto avvolto dalle fiamme

Monreale (PA), uomo trovato morto in casa dopo una settimana

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il cadavere bruciato di una persona, probabilmente anziana, è statoda alcuni passanti ieri sera intorno alle 19:05 circa, a Roma, località Trigoria, via Alvaro del Portillo, di fronte al Policlinico Campus Biomedico. I passanti hanno dato l'allarme e sul posto sono giunti i Carabinieri di Pomezia. Vicino al corpo sono stati trovati solo un bastone e un cappello. Dalla posizione sembra che sia bruciato quando era ancora vivo.

Tragedia a Monreale . Un uomo di 68 anni è stato trovato senza vita questa mattina nella sua abitazione in fondo Cangemi. A fare la Dramma tica scoperta sono ... (monrealelive)

Un17enne italiano è stato Fermato dai Carabinieri del Comando provinciale di Treviso per l’omicidio di Dedja Bledar, 39enne albanese trovato senza vita lo ... (ilfattoquotidiano)

Svolta nell'omicidio di Bledar Dedja, trovato morto nel bosco a Pieve del Grappa: fermato un minorenne: I carabinieri hanno fermato un minorenne per l'omicidio di Bledar Dedja, 39enne albanese ucciso a coltellate a Pieve del Grappa vicino Treviso ... notizie.virgilio

Alessandra Ollari, è suo il corpo trovato a Parma il 3 febbraio: La 53enne risultava ufficialmente scomparsa dal 29 giugno. Sul suo caso a ottobre la procura di Parma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario, senza indagati ... ilrestodelcarlino

