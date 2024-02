Troppi detenuti in cella | lo svuota-carceri a destra non è più un tabù

«Col decreto Caivano troppi minori in cella: rieducazione addio», dice la Garante

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dalla certezza della pena sbandierata in campagna elettorale, al più che probabile decreto ‘’ con cui le destre – evidentemente incapaci di mettere mano alla disastrosa situazione dei penitenziari – sembrano voler nascondere sotto il tappeto il problema del sovraffollamento. Poco importa se così deluderanno i loro stessi elettori per l’ennesima promessa tradita e, soprattutto, se questo presunto provvedimento non risolverà il problema alla radice, depenalizzando reati minori e realizzando nuove strutture, perché sarà soltanto una panacea temporanea che, poco più avanti, riproporrà il problema nella stessa e identica dimensione che vediamo oggi con una popolazione carceraria quantificata in 60.814, a fronte di una capienza stimata dall’Associazione Antigone in appena 51.347 posti, e che cresce di circa 400 unità ...