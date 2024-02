Uomo accoltellato nei boschi di Treviso, fermato un minore

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il ragazzo indagato si sarebbe ferito durante l'aggressione avvenuta lo scorso 20 gennaioun minore per l'omicidio delalbanese, Dedja Bledar,e ritrovato morto lo scorso 21 gennaio in una zona boschiva di Paderno del Grappa (). I carabinieri del Comando Provinciale di, al termine di indagini condotte sotto

(Adnkronos) – fermato un minore per l'omicidio del 39enne albanese, Dedja Bledar, ucciso a coltellate e ritrovato morto lo scorso 21 gennaio in una zona ... (periodicodaily)

Fermato un minorenne per l’omicidio dell’uomo trovato in un bosco di Paderno del Grappa (Treviso): Un17enne italiano è stato fermato dai Carabinieri del Comando provinciale di Treviso per l’omicidio di Dedja Bledar, 39enne albanese trovato senza vita lo scorso 21 gennaio in una zona boschiva di Pad ... ilfattoquotidiano

Ucciso a coltellate nel Trevigiano, fermato un minorenne: Un minorenne è stato fermato dai carabinieri del Comando provinciale di Treviso per l'omicidio di Dedja Bledar, 39enne albanese trovato senza vita lo scorso 21 gennaio in una zona boschiva di Paderno ... ilsecoloxix

Treviso, 39enne ucciso a coltellate: fermato un minorenne: (Adnkronos) – Fermato un minore per l'omicidio del 39enne albanese, Dedja Bledar, ucciso a coltellate e ritrovato morto lo scorso 21 gennaio in una zona boschiva di Paderno del Grappa (Treviso). I car ... sardegnareporter