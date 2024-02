Da Armocromia a underdog, le parole nuove del 2023 secondo Treccani

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Solo il tempo ci potra? dire se il neologismo Ferragnez, registrato nel Libro dell’Anno2018, subira?, linguisticamente, la stessa crisi della famosa coppia. Si sa invece di certo che alcuni recentidopo un periodo di inaspettato successo sono spariti dal linguaggio comune. Una notorieta? “effimera” legata a un episodio, a una moda, a un fenomeno sociale o altro che li ha portati per poco tempo sotto le luci della ribalta. A registrare questo fenomeno e? L’Osservatorio della Lingua Italianain una ricerca curata da Valeria Della Valle, condirettrice del Vocabolarioassieme a Giuseppe Patota. Fra questi petaloso, “ricco di petali”, inventato da un bambino di terza elementare per descrivere un fiore e diventato di straordinario e temporaneo successo; ma anche meteorina, ...

‘Petaloso’, ‘meteorina’ e ‘tronista’: i neologismi che stanno sparendo. E ‘Ferragnez’ resisterà alla crisi: ROMA – Solo il tempo ci potrà dire se il neologismo Ferragnez, registrato nel Libro dell’Anno Treccani 2018, subirà, linguisticamente, la stessa crisi della famosa coppia. Si sa invece di certo che ... dire

Treccani: i neologismi, uno su mille ce la fa: L’Osservatorio della Lingua Italiana Treccani ha registrato i neologismi scomparsi dopo un periodo di effimero successo: tra questi petaloso, meteorina, tronista e mignottocrazia. Sarà così anche per ... panorama

Roma, Dybala 'blasta' il Feyenoord sui social: "Io non dimentico": Ha "blastato" il Feyenoord. Neologismi Treccani 2018: "Nel gergo giovanile e nella lingua colloquiale dei frequentatori assidui dei siti di relazione sociale in Rete, distruggere; per estensione, ... sport.sky