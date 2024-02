«Tre uomini e una culla», giovedì 29 febbraio ecco un altro appuntamento della stagione del Teatro Signorelli

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 232024 – Giorgio Lupano, Gabriele Pignotta e Attilio Fontana sono i protagonisti del prossimodel29è in programma «Tree una», spettacolo scritto da Coline Serreau, tratto dal suo film. Insieme ai tre protagonisti, sul palco cortonese, ci saranno anche Fabio Avaro, Carlotta Rondana e Malvina Ruggiano, regia di Gabriele Pignotta. Chi non ricorda i dolci sorrisi che la piccola Marie rivolge dallaai suoi tre papà “improvvisati” nella pellicola francese degli Anni Ottanta? La bimba, piombata improvvisamente nella routine libertina dei tre scapoli incalliti, finirà per conquistarne l’affetto e ...