Tre euro per dormire a San Donato: "Obiettivo? Migliorare la città"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Imposta di soggiorno in arrivo da marzo. Sarà a carico dei non residenti che pernotteranno nelle strutture presenti in. Una scelta peri servizi pubblici e promuovere interventi per il recupero e la conservazione del patrimonio culturale e ambientale assicurando, al contempo, gli equilibri di bilancio. Il canone entrerà in vigore dal primo marzo, sarà dovuto dai non residenti che soggiorneranno inin una delle 74 strutture ricettive presenti a San. Per bed & breakfast, affittacamere, residence e hotel a 3 stelle la tassa di soggiorno sarà di 2a persona, mentre per gli hotel a 4 stelle sarà di 3. L’imposta, istituita dal consiglio comunale, sarà applicata ai non residenti fino a un massimo di 14 pernottamenti consecutivi. Il regolamento ...