Trattori, la protesta arriva a Lainate

(Di venerdì 23 febbraio 2024)(Milano) - "Solo uniti possiamo vincere e dare un futuro all'agricoltura made in Italy". E'ta anche a, nel nord ovest milanese, la mobilitazione degli agricoltori in corso da giorni in diverse località d'Italia. Oggi pomeriggio si sono dati appuntamento nel parcheggio dell'Agricola. Sonoti anche dalla provincia di Bergamo, dalla Lomellina, dal Parco del Ticino, con i loro, volantini, striscioni e la bandiera dell'Italia, "non siamo contro il Governo: siamo per l'Italia. Ecco perché come simbolo della nostra battaglia abbiamo scelto la bandiera italiana con il trattore raffigurato". Dopo un presidio a motori spenti hanno sfilato lungo la via Rho fino alla rotonda dell'ingresso dell'autostrada A8 Milano- Varese, rallentando il traffico e spiegando, ancora una ...