Trasporto aereo, i sindacati incontrano la Regione e il Comune di Fiumicino

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Roma, 23 febbraio 2024 – “In data 23 febbraio 2024 si è ripreso il confronto presso laLazio con l’assessorato ai Trasporti, ildie le scriventi OO.SS. sul tema delaeroportuale”. Lo annunciano in un comunicato congiunto Filt, Cgil, Fit, Cisl, Uiltrasporti, Ugl. “Nel merito del confronto, le OO.SS. hanno continuato ad evidenziare le criticità che impattano direttamente sulla vita sociale ed economica dei lavoratori aeroportuali, cercando nel dibattito la possibilità di soluzioni in merito alaeroportuale e l’implementazione delpubblico su gomma e su ferro, maggiori corse e soprattutto l’allargamento delle fasce orarie al fine di garantire le idonee coperture per i lavoratori ...