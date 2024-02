Trasporti e alimentari, sale l'inflazione. Ascom: «Cambiano le abitudini di spesa»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) IL REPORT ISTAT. I dati riferiti a gennaio fanno registrare un incremento dello 0,7% su base annua. Fusini: «Il 30% dei consumatori sceglie prodotti non di marca». Facile.it: «Bollette, calano i costi».

Trasporti e alimentari, sale l’inflazione. Ascom: «Cambiano le abitudini di spesa»: Scavando tra le voci del paniere, l’inflazione annuale pesa soprattutto sui servizi di trasporto (+7,2%), sulla ristorazione (+4,2%) e sugli alimentari (+3,4%); nell’ultimo mese la variazione dei ... ecodibergamo

Lieve rimbalzo dell’inflazione a gennaio: L’accelerazione su base tendenziale dell’inflazione è dovuta principalmente alla dinamica dei prezzi dei Servizi relativi ai trasporti (da +3,7% a +4,2%) e dei Beni alimentari non lavorati (da +7,0% a ... giornaledellepmi

Inflazione in leggera discesa, l’energia guida la frenata: L'inflazione in calo nel 2024: prezzi al consumo in flessione su base annua e congiunturale, trainati da energia e trasporti. Dati rilevati a gennaio ... 0,9%), i beni energetici (+0,6%), i beni ... ilrestodelcarlino