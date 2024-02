Basket, serie A2: "bruciati" in poche ore i biglietti omaggio per la gara di domenica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Dovremo essere capaci da un lato di reggere la loro prorompente fisicità, dall’altro dovremo giocare la partita offensivamente più pulita possibile". Coach Lorenzo Pansa ha ben chiaro cosa occorre alla sua Elachemper provare a sgambettare la Tezenische affronterà domenica in. I ducali arrivano da una settimana complicata, perché oltre agli acciaccati cronici Bertetti, Wideman e Smith, l’assenza prolungata di Amici, che dovrà restare fermo almeno un altro mese, c’è anche l’indisponibilità di D’Alessandro, che si è fermato sabato scorso nell’ultimo allenamento prima della gara contro Chiusi. "Cerchiamo di fare del nostro meglio con chi c’è - sottolinea il tecnico ducale che mai quest’anno si è nascosto dietro agli infortuni per creare ai suoi alibi - consapevoli che in questa fase ad orologio ogni partita ...

"Da qui alla fine per noi sono tutte finali", dice il tecnico del Frosinone VERONA - trasferta in terra veneta per il Frosinone che farà visita domenica ... (ilgiornaleditalia)

Come riportato dal quotidiano Repubblica ci sarà il Divieto di trasferta per la sfida tra Napoli ed Hellas Verona. L’edizione odierna di Repubblica ha ... (forzazzurri)

Trasferta a Verona 150 biglietti omaggio per i tifosi di Vigevano: Coach Lorenzo Pansa ha ben chiaro cosa occorre alla sua Elachem Vigevano per provare a sgambettare la Tezenis Verona che affronterà domenica in trasferta. I ducali arrivano da una settimana complicata ... ilgiorno

Bologna-Verona, le formazioni e dove vedere la partita in diretta: Avversario di turno un Hellas Verona che al contrario deve ancora trovare una cura adeguata al mal di trasferta: dopo l’affermazione nella prima partita esterna di questo campionato (1-0 ad Empoli), i ... today

Rossetti Market Conad si prepara alla trasferta contro Be One “Servirà molta concetrazione”: Seconda trasferta consecutiva per la Rossetti Market Conad, capolista del girone E di B2 femminile tornata in testa dopo il 3-1 di sabato scorso a ... piacenzasera