Trascrizioni certificati esteri con due mamme a Roma – Gualtieri | “La sentenza conferma la correttezza della trascrizione” 

Trascrizioni certificati esteri con due mamme, da Tribunale civile ok a Roma Capitale

(Di venerdì 23 febbraio 2024) “Ladel Tribunale civile direlativamente allaprima trascrizione integrale di un certificato di nascita estero con dueche stiamo operando correttamente. Come abbiamo sempre sostenuto questa modalità di trascrizione ricade in quella fattispecie che trova ampio conforto nella giurisprudenza. Siamo consapevoli che questa casistica non risponda a tutte le situazioni in cui si trovano le famiglie omogenitoriali e soprattutto i/le minori che necessitano di tutela. Ed è per questo che continueremo a lavorare affinché il Parlamento possa al più presto legiferare per garantire il riconoscimento anagrafico dei figli e delle figlie delle coppie omogenitoriali, il matrimonio egualitario e l’accesso alle adozioni così come previsto per le coppie ...