Transnistria verso l' annessione alla Russia | le conseguenze | Putin sfida l' Europa

Ucraina, alta tensione con la Moldavia: la Transnistria pronta a chiedere l'annessione con la Russia. Ue: «Non

(Di venerdì 23 febbraio 2024) L'ultima mossa dellapotrebbe essere un clamoroso assist a Vladimir: l'enclave separatista della Moldavia, al confine con l'Ucraina, vorrebbe infatti chiedere l'. Se la sua richiesta venisse accolta, si tratterebbe di un cambiamento geopolitico in grado di riscrivere la storia dell'dell'Est. Non è escluso, tra l'altro, che la decisione - come si legge sul Messaggero - sia stata pilotata proprio dal Cremlino per creare ulteriori tensioni internazionali. Tutto potrebbe cambiare il 28 febbraio prossimo, quando il congresso della regione è chiamato a formalizzare la decisione. Ad anticipare la mossa è stato l'oppositoreno Ghenadie Ciorba, parlando con diverse agenzie internazionali. Quest'ultimo ha spiegato che ...