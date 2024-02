Transnistria | la storia dell’enclave separatista moldava che ha chiesto l’annessione alla Russia

Transnistria: mappa, storia, confini, guerre dell'enclave separatista della Moldavia che chiederà di essere an

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tira aria di tempesta in Moldavia. La, enclave, è pronta a chiedere al. “Qualsiasi cambio dello status quo sarebbe una violazione del diritto internazionale”, ha dichiarato il portavoce del Servizio di Azione Esterna dell’Ue, Peter Stano, rispondendonotizia secondo cui il prossimo 28 febbraio il Congresso dellavoterà per l’unificazione con la. L’ue non ha preso benissimo la notizia. “Non è la prima volta che ci sono indicazioni di questo tipo (d, ndr) ed è chiaro che l’Ue non tollererà alcuna altra violazione del diritto e la violazione dell’integrità territoriale della Moldavia”, ha aggiunto Stano ...