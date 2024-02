Trani | donna ferita | quattro arresti Polizia

Trani, donna ferita: quattro arresti

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Uno in carcere, barese come altri due si domiciliari mentre è di Cerignola in altro pure sottoposto ai domicilisri. Hanno fra i 19 ed i 33 anni. Le misure cautelari sono state eseguite dallanell’ambito dell’indagine (anche con il supporto Dell videosorveglianza) per il ferimento, la sera del 10 febbraio, di una giovanedi Trinitapoli nei pressi di una discoteca di. Lafu colpitada uno sparo al culmine di una rissa alla quale era estranea, ciò è emerso dalle indagini. L'articolo proviene da Noi Notizie..