Tram della Comasina, ecco il decreto con i soldi, ora Milano farà la gara, lavori al via nel 2025

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di venerdì 23 febbraio 2024), ora imancanti sono nero su bianco in undel ministero e il Comune disi dice pronto a far partire la. Se tutto va per il meglio, ipotrebbero partire con l’inizio del. Ildel Ministero dei trasporti è datato 13 febbraio 2024, proprio ...