Tragico scontro | Maria Letizia muore a 20 anni Le amiche | “Sarai la maestra degli angeli”

L'ultimo saluto a Maria Letizia Micco, la studentessa di 20 anni morta in un incidente stradale nel Foggiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Vent’, lunghi capelli castani, gli occhi azzurri come il mare e tanti sogni nel cassetto. Spazzati via in un colpo solo a causa di unincidente.Micco ha perso la vita martedì sera lungo la statale 17 all’altezza di Volturino, in provincia di Foggia. Leggi anche: Perde la vita in un terribile incidente:aveva solo vent’è morta sul colpo Era alla guida della sua Citroen C3 e stava rientrando a Campobasso, dove si era trasferita per seguire i corsi all’università. La famiglia, infatti, vive a Sant’Angelo a Cupolo, dove si è trasferita da circa un anno. L’impatto con la Golf, condotta da un 59enne che procedeva in senso opposto è stato fatale per la ragazza, la sua auto si è ...