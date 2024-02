Tragedia a Sanremo | camion investe due studenti e fugge I fatti

Sanremo, due fratelli investiti da un camion: muore 17enne, gravissima la sorella. Fermato l’autista: «Non mi...

(Di venerdì 23 febbraio 2024)due. Un 17enne ha perso la vita, mentre la sorella 15enne è grave È morto uno dei duetravolti questa mattina da unin provincia di. Verso le 7 di oggi, 23 febbraio, due fratelli di 17 e 15 anni sono stati travolti da unmentre si recavano a scuola. Il 17enne, Mohtadi Doukhani, è deceduto, mentre la sorella di 15 anni sarebbe in gravissime condizioni. L’incidente è avvenuto a Bussana, una frazione di, lungo una bretella sprovvista di marciapiede. I due giovani sarebbero stati investiti e schiacciati contro il muro. Il 17enne è stato trasportato d’urgenza, insieme alla sorella, in ospedale, ma è deceduto in sala ...