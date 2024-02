Tragedia a Bussana | travolto uno studente da un tir

Mohtadi Doukhani travolto da un tir mentre va a scuola, tragedia nel ponente ligure

(Di venerdì 23 febbraio 2024)unoin strada mentre si dirigeva per andare a scuola con sua sorella. L’autista del tir è stato fermato Genova, 23 febbraio – Unaha colpito la comunità di, frazione di Sanremo, dove un giovanedi 17 anni è statoe ucciso da un tir mentre si dirigeva a scuola insieme alla sua sorella di 15 anni. L’autista del veicolo è stato fermato dalla polizia, che è riuscita a rintracciarlo grazie alle descrizioni fornite da un testimone dell’incidente. L’uomo, che aveva appena completato la consegna di merci presso un’azienda locale, ha affermato di non essersi accorto dell’incidente. Il tir coinvolto nell’incidente è stato posto sotto sequestro, e l’autista è stato trasferito in ...