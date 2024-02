Traffico Roma del 23-02-2024 ore 20 | 00

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione diminuisce gradualmente su tutto il grande raccordo anulare ildell’ora di punta stessa situazione sul tratto Urbano della A24 sull’intero percorso della tangenziale est raccomandiamo comunque a prudenza per il maltempo e la pioggia che potrebbe rallentare ulteriormente gli spostamenti in città ma anche sui percorsi che colleganocon le regioni di confine Attenzione anche per il vento forte in città fino a cessate esigenze per motivi di sicurezza prosegue la chiusura di via torricola ripreso il servizio ferroviario della lineaSulmona precedentemente sospeso per problemi causati dal cattivo tempo tra le stazioni di Roviano e Carsoli ritardo sulla tabella di marcia di almeno 30 minuti a causa di un incidente possibili disagi su via Tiburtina tra via di Grotta ...