Traffico Roma del 23-02-2024 ore 19 | 00

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Luceverdeben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare proseguono gli spostamenti dell’ora di punta su entrambe le carreggiate accade lo stesso sul tratto Urbano della A24 in uscita dae sull’intero percorso della tangenziale est Maggiore attenzione sulla statale Pontina dove una precedente incidente ha rallentato ulteriormente chi viaggia tra via Laurentina e Aprilia direzione Latina acentro segnaliamo un incidente su via Vittorio Veneto altezza via Sicilia prudenza Per lo stesso motivo su via Cola di Rienzo vicino via Virgilio prosegue a causa del vento forte per motivi di sicurezza la chiusura di via torricola fino a cessate esigenze e ancora a causa del maltempo interrotta la linea ferroviariaSulmona tra le stazioni di Roviano e Carsoli limitazioni e cancellazioni per il servizio ...