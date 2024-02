Traffico Roma del 23-02-2024 ore 16 | 30

Blocco traffico Roma 25 febbraio 2024: orari e deroghe

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 23 febbraio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità sulla diramazionenord lavori dalle 4:39 del mattino comportano la chiusura dello svincolo di Settebagni in entrata in uscita per chi è diretto a Firenze sul trattoNapoli della Uno sempre per cantieri durante la notte chiuso in fascia oraria 20 25 lo svincolo di Frosinone il casello Non può essere utilizzato in entrata e in uscita verso il capoluogo Campano sulla A12Civitavecchia dalle 20 alle 7 del mattino di domani chiuso lo svincolo di Civitavecchia sud è in entrata per chi è diretto alla statale Aurelia chiusura per lavori notturni acittà in zona Sapienza chiuso un tratto di viale dell’ università vicino Viale Castro Pretorio a causa del manto stradale danneggiato la chiusura in ...